Vanspor Futbol Kulübü evinde Karacabey Belediye Spor'u ağırladı. Vanspor'un 2-0 mağlup ettiği Karacabey maçı sonrası tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Vansporlu taraftarlar, Vanspor FK'nın 2. Başkanı olan ve aynı zamanda AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı olan Veysel Ürüm'ün tribünleri selamladığı esnada sevgi gösterisinde bulundu. Kapalı, Maraton ve Kale Arkası tribünlerden büyük alkış alan Ürüm, desteklerinden doyı taraftarlara teşekkür etti.

Maç sonrası WanHaber'e konuşan Emircan Aydemir isimli bir taraftar, "Veysel Ürüm bu kentin ve bölgenin bir gerçeğidir. Aday adayı olabilir ama kendisi siyaset üstü bir isimdir. Vanspor'u UÇK belasından kurtaran isimdir. Vanspor için yaptıklarını kimse inkar edemez. Bizim bilgiğimiz bugüne kadar kulübe 7 milyon liradan fazla para verdi, bilmediğimiz destekleride vardır elbet. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Abdullah Maya isimli taraftar ise "Veysel beyi yakinen tanımam, herkes gibi hayırsever bir iş insanı olduğunu duydum. Bugün buradaki bu sevgi gösterileri beni şoke etti. Tüm stad resmen 'Veysel Ürüm' diye inliyordu. Demekki bölgede sevilen bir isim. Siyasette bir yola çıkmış, kendisine başarılar dilerim" dedi.