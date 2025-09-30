Fabrikanın alım sahasında düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sahaya ilk gelen pancar yüklü traktörü süren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yetiştiricilerin verdiği emeğin üretime güç kattığını söyledi.

Fabrikanın kazanlarının bu emeğin sonucunda yeniden çalışmaya başlayacağını belirten Karaloğlu, "Alın teriniz, şekere dönüşerek hem bölgemize hem ülkemize değer katacaktır. Bu vesileyle emeğiniz için her birinize şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz her alanda olduğu gibi tarım ve üretim alanında da üreticimizin yanında olmaya devam etmektedir. Bizler de yerelde bu sürecin takipçisi, çiftçilerimizin destek destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte çiftçilere tohum ve meyve fidanı desteğinde bulunduklarını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz her alanda olduğu gibi tarımın, çiftçinin yanında yer alıyor. Biz de Sayın Valimizin emir ve talimatları doğrultusunda çiftçilerimizin sorununu çözmek için bütün ekip arkadaşlarımızla çaba gösteriyoruz. 2025-2026 yılı pancar alım kampanyasının ilçemize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Halayların çekildiği, fabrikaya şeker pancarı getiren çiftçilere hediyelerin verildiği törene, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Savaş Barış, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.