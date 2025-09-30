Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda durdurulan araçlarda arama yaptı.

Araçlarda bir kısmı boya/macun kutusunda olmak üzere 80 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ve 32 kilo 360 gram eroin olmak üzere toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.