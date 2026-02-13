Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekiplerin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahteleri oluşturulup, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen şüpheliler 5 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.

Erzurum merkezli düzenlenen operasyonda Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli şahıs; emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin 56’sı tutuklandı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.