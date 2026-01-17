Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, başlayan çalışmalarla bu yolların çoğu yeniden ulaşıma açıldı.

Bugün sabah saatleri itibari ile Van genelinde kapalı yerleşim yeri sayısının 42 olduğu bildirildi.

Buna göre Bahçesaray ilçesinde 10, Başkale ilçesinde 2, Çatak ilçesinde 10, Erciş ilçesinde 7, Gevaş ilçesinde 4 ve Gürpınar ilçesinde ise 9 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.