Van Müzesi, tadilata alındı. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılacak çalışmaların ardından müzenin yeniden ziyaretçilere açılacağı bildirildi.

Konu ile ilgili olarak Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Van’ın önemli değerlerinden biri olan Van Müzesi, ziyaretçilere daha güvenli, konforlu ve çağdaş bir müze deneyimi sunabilmek amacıyla bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına alındı. Müzenin mevcut yapısı ve hizmet kapasitesi korunarak daha işlevsel hale getirilmesini amaçlayan bu çalışmalar ile ziyaretçi deneyiminin güçlendirmesi hedefleniyor” denildi.

Çalışmaların içeriğine ilişkin yapılan bilgilendirmede; “Planlanan çalışmalar, müzenin hem fiziki altyapısını hem de sergileme alanlarını kapsayacak şekilde yürütülecek. Bu süreçte, müzenin günlük kullanımına yönelik alanlarda iyileştirmeler yapılması ve sergileme koşullarının daha uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayları doğrultusunda Van Müzesi, 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren bakım, onarım ve tadilat çalışmaları süresince geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, Van Müzesi’nin sahip olduğu zengin koleksiyonun daha nitelikli bir sunumla ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Sergileme alanlarının daha verimli kullanılması ve eserlerin daha güzel bir düzen içinde sunulması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.

“ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YENİDEN ZİYARETE AÇILACAK”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından müzenin yeniden ziyarete açılacağı kaydedilen açıklamada; “Bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasının ardından Van Müzesi’nin, yenilenen teşhir düzeniyle yeniden ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor. Çalışmalar sonrasında müzenin, çağdaş müzecilik anlayışına uygun biçimde hizmet vermeyi sürdürerek Van’ın kültürel mirasını daha etkili şekilde tanıtmaya devam etmesi amaçlanıyor” diye kaydedildi.

Müzenin geçici olarak kapatıldığı bilgisi verilirken, bu sürenin ne kadar olacağına ilişkin ise herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Vanlı turizmciler ise bu durumdan kent turizminin etkileneceği endişesini taşırken, müzenin kapatılmadan bölüm bölüm bakıma alınmasının daha doğru olacağı görüşünde.