İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 12 ölü ve 18 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin daha önceki saldırılarda hedef alınan binaların enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 463 kişinin öldürüldüğü, 1269 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 455'e, yaralı sayısının 171 bin 347'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu 62 yaşındaki Sabah Ahmed Ali Cami yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin daha önce ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği ve yerinden edilenlerin sığındığı Han Yunus'un doğu ve batısından, çadır kamplara doğru insansız hava araçlarının da kullanıldığı yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail, kuzeydeki Gazze kentinin doğu kesimlerine de hava saldırıları düzenledi; bölgedeki çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da cuma namazı çıkışında Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir beldesinde cuma namazından çıkan Filistinli halka saldırdığını aktardı.

İsrail askerlerinin, beldeye düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullandığı, camiden çıkan Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 14 yaşındaki Muhammed Saad Sami Nassan'ın hayatını kaybettiği, bazı kişilerin ise alıkonulduğu belirtildi.

Saldırının, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde beldeye düzenlediği saldırının hemen ardından geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusundan "taş attılar" savunması

İsrail ordusu, Filistinlilerin askerlere taş atması nedeniyle "etkisiz hale getirmek için" ateş açıldığını savundu.

Ordu, olayın ardından yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede lastiklerin ateşe verildiği ve birkaç kişinin çevre yolları kapattığına ilişkin ihbar alındığını ve bunun üzerine bölgeye intikal ettiğini ileri sürdü.

Askerlerin bölgeye varmasının ardından taş atıldığını öne süren İsrail ordusu, bir Filistinlinin elinde taşla askerlere doğru koştuğunu ve bu davranışın "acil bir tehdit" oluşturduğunu iddia ederek önceye havaya uyarı ateşi açıldığı ve ardından Filistinli çocuğun öldürüldüğünü itiraf etti.

Olayın ardından Mugayyir beldesinin barikatlarla kapatıldığı ve bölgede aramalar yapıldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Mugayyir beldesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına uğruyor.

Belde sakinleri, İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye intikal eden İsrail ordusunun da saldırganlar yerine kendilerine suçlu muamelesi yaptığını belirtiyor.

Uydu görüntülerine göre İsrail, Gazze'de gerisine çekildiği "Sarı Hat"tı daraltarak işgalini genişletiyor

BBC'nin teyit hattı, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında belirlenen "Sarı Hat"ta yönelik uydu görüntülerini inceledi.

Görüntülere göre, İsrail güçleri, bu fiili sınırın geçtiği yerleri belirleyen sarı beton blokları en az üç bölgede Gazze'nin daha da içlerine taşıdı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Cibaliye bölgesi ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde toplam 16 bloğun yeri değiştirildi.

Tuffah Mahallesi'nde 27 Kasım 2025 ile 25 Aralık 2025 arasında yeri değiştirilen en az 7 beton blok, Gazze'nin iç bölgelerine ortalama 295 metre daha ilerletildi.

Beton blokların yanı sıra "Sarı Hat"tı işaretlemede kullanılan diğer işaretleyicilerin de yarısından fazlasının sınırın çok daha ilerisine taşındığı görüldü.

"Sarı Hat"tın yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir bölümünün ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden üç ay geçmesine rağmen bölgede fiziki işaretlerle belirlenmediği de gözlemlendi.

Böylece İsrail'in, ateşkes anlaşması gereği ordusunu çekmek zorunda olduğu bölgeyi genişlettiği tespit edildi.

Hamas: İsrail, sivillere yönelik saldırılarla ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edildiğine dikkati çekti.

İsrail’in son saatlerde sivil yerleşim alanlarını ve sivilleri hedef alarak Gazze halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirten Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun dün Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kasım, bu sabah ise Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara açılan ateş sonucu Filistinli bir kadının öldürüldüğünü kaydetti.

Kasım, İsrail'in bu saldırılarını "tehlikeli tırmanış" şeklinde niteleyerek, söz konusu gelişmelerin, arabulucuların teknokrat bir hükümet kurulacağını ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçileceğini açıklamasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze için barış konseyi" kurulduğunu duyurmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu durumun, İsrail hükümetinin, ateşkes anlaşmasını bozma ve Gazze’de sükuneti sağlama yönündeki tüm girişimleri baltalama politikasında ısrar ettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kasım, arabuluculara ve anlaşmanın garantörü olan ülkelere sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Kasım, bu ülkelerin İsrail’e baskı uygulayarak ihlallerin durdurulmasını sağlaması ve Tel Aviv yönetimini anlaşmada taahhüt edilen yükümlülüklere uymaya zorlaması gerektiğini kaydetti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in ateşkesin birinci aşamasında 1244 ihlal gerçekleştirdiğini, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaralandığını ya da gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, hattın ötesinde saldırı ve yıkıma devam ediyor

Ayrıca uydu görüntüleri ve incelenen diğer videolar, İsrail ordusuna ait araçlarının "Sarı Hat"tın ötesinde defalarca faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Görüntülerde, İsrail güçlerinin bazı yerlerde blokların taşınmasının ardından yakınlardaki binaları da buldozerlerle yıktığı, yerle bir edilen yapıların sayısının yüzlerce olduğu gözlemlendi.

"Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürüyor ve çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

BM: Hayati önem taşıyan malzemelerin, kısıtlama olmaksızın Gazze'ye aktarılmasına ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Gazze'de yaklaşık 3 aydır ateşkes var. Sizce bu süreç yeterli insani yardımın ulaştırılması için ne kadar etkili oldu? Ayrıca ikinci aşamadan beklentiniz nedir? Daha çok yardım ulaştırabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) açısından ikinci aşamanın duyurulmasının önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Laerke, sivillerin acılarını hafifletmeye, yeniden yapılanmayı desteklemeye ve güvenilir bir siyasi ufuk oluşturmaya katkıda bulunan her girişimin olumlu olduğunu vurguladı.

Laerke, BM'nin, tüm çabaların Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı ve uluslararası hukuk da dahil ilgili BM kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak istediğini aktararak şunları kaydetti:

"Ateşkesin ilk 3 ayına ilişkin önemli ilerleme kaydedildi. Örneğin; insani yardım ortakları 36 sağlık tesisini yeniden açtı, 26 yeni tesis kurdu ve Gazze Şeridi genelinde ihtiyaç sahibi insanlara barınma yardımı dağıtmaya devam ediyoruz. Ancak daha fazla insani yardıma yönelik engeller devam ediyor ve bunların ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Hayati önem taşıyan malzemelerin, kısıtlama olmaksızın Gazze'ye aktarılmasına ihtiyacımız var. Bunlar arasında barınakları güçlendirmek ve insanların evlerini onarmak için kereste, kontrplak, çimento ve alet takımları yer alıyor."

Gazze'deki enkazı temizlemek ve molozları parçalamak için ekipmanlara, yağmur sularını tahliye etmek ve sel baskınlarını önlemek için su pompalarına, kum torbalarına ihtiyaçları olduğunun altını çizen Laerke, binlerce insanın son dönemde kış fırtınalarından etkilenmeye devam ettiğini kaydetti.

Laerke, "Genel olarak artırılmış müdahaleye rağmen ihtiyaçlar, mevcut malzeme ve hizmetlerin çok üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirmişti.