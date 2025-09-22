Satışı gerçekleştirilecek yerler için yayımlanan ilanda, “Belediyemize ait imarlı ve imarsız 4 adet tarla, 1 adet arsa ve 1 adet işyeri satılmak üzere 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulünden ihaleye çıkarılmıştır.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Gevaş İlçesinde gerçekleştirilecek olan 4 adet tarla, 1 adet arsa ve 1 adet iş yeri satış ihalesi 7 Ekim Salı günü saat 10.00’da, Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-İkametgah belgesi ve T.C. Kimlik fotokopisi,

-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,

-Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borçlarının en az 1/3 oranında ödeme yapmadığına dair belediye veznesinden temin edilecek belge.

Satışı gerçekleştirilecek olan yerler Orta mahalle, Karşıyaka mahallesi ve Selimiye mahallesinde yer alıyor.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.