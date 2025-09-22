Programa görevi kısa süre önce devralan kurum müdürü Çağlar Kayakeser de katıldı. Açılış konuşmasında eğitmenlere emekleri ve gösterdikleri çaba için teşekkür eden Kayakeser, yeni eğitim öğretim yılı hedeflerini şöyle aktardı:

"Bugüne kadar kurslarımız üretim bazında istenilen etkiyi gösteremedi.

Ancak önümüzdeki dönemde açılacak kurslar, yapacağımız projeler ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle istihdama ve üretime yönelik çalışmalar yürüteceğiz."

Program, usta öğreticiler ve kurs eğitmenlerinin fikir alışverişiyle sona erdi.