DSİ’nin paylaştığı verilerde 2023 yılına ait Van’ın işletme durumuna göre sulama alanları açıklandı.

2023 yılını kapsayan verilerde DSİ tarafından işletilen ve devredilen sulama alanları paylaşıldı.

Van’da DSİ tarafından işletilen sulamalarda tarife uygulanan alan 15 bin 554 hektar alan olurken, tarife uygulanmayan alanlar ise 5 bin 45 hektar alan oldu.

2023’te DSİ tarafından çeşitli kuruluşlara devredilen sulama alanı ülkemiz genelinde 3 milyon 895 bin 222 hektar alan olurken, Van’da ise 36 bin 165 hektar alan oldu. 2023 yılında bedeli karşılığında inşa edilen sulama alanları Türkiye genelinde 22 bin 868 hektar alan oldu. Geçtiğimiz yıl Van’da bedeli karşılığında inşa edilen sulama alanı olmadı.

Van’da 2023 yılında sulama kooperatiflerince işletilen toplam sulama alanı 591 hektar alan, ülke genelinde ise toplam 662 bin 695 hektar alan olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde işletme durumuna göre toplam sulama alanı 4 milyon 810 bin 706 hektar alan, Van’da ise 57 bin 355 hektar alan olarak gerçekleşti.