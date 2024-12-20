Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Böylece dördüncü toplantının önemi daha da arttı.

TÜRK-İŞ: TEKLİF DE RAKAM DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

3. toplantının ardından ilk açıklama Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar, "Toplantıda rakam konuşulmadığını belirten Ağar, "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla para verenler ve hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücret getirmeleri" ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamanın ardından iş veren ve hükumet kesiminden herhangi bir teklif gelmeyince saat 16:00'da Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti.

Ergün Atalay şöyle konuştu: Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Kamuoyunda 20 gündür Türk-İş neden açılamıyor deniyor. Ancak hükümet ve işveren rakam açıklamıyor. Kanun gereği en çok üyesi olan işçi sendikası temsil ediyor. Hak-İş ve Disk başkanlarıyla birlikte görüştük. Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu.

"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

"Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. 12 Eylül'den kalan bir yapı. Bugüne kadar 3 toplantı yapıldı bir rakam bekledik. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Kamu işçisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret bundan 5 yıl önce belirleme ücretiydi şimdi geçim ücreti oldu."

"TALEBİMİZ 29 BİN 583 TL"

Ankara'da 150 bin kişinin katıldığı ankette işçilerin sorunlarını dinlemiştik. Onlara söz verdik ve onlar üç toplantıda nasıl geçinemediklerini hükümete de iş veren yetkililerine de birinci ağızdan anlattılar. Kira artışı, doğal gaz artışı, pazardaki artış, eğitimdeki artış ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. Asgari ücret geçim ücreti oldu. 50 bin lira var 30 bin lira var, 28 bin lira var önümüzde. Kamuoyunun durumunu biliyoruz. Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz. Talebimiz 29 bin 583 TL."

TÜRK-İŞ YİNE MASADAN KALKACAK MI?

Türk-İş'in teklifi sonrası kamuoyunda hem rakam olarak hem de dördüncü toplantıya yönelik beklenti yükseldi. Dördüncü toplantının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Toplantıda işçi kesimini temsilen katılacak olan Türk-İş'in 29 bin 583 TL altında bir bir teklifle karşılaşması durumunda, önceki yıllarda olduğu gibi yine masada kalkabileceği tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira