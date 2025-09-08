Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla kentteki yatırımlar yerinde incelendi.

Van’ın kalkınma sürecine katkı sağlayan projelerin ilerleyişini değerlendirmek ve gelecek adımları planlamak adına yapılan programda yeni valilik binasının inşaatı hakkında bilgi veren Vali Ozan Balcı, eski valilik binasının ise 2011 depreminde hasar gördüğünü ve güçlendirme yapılmasına rağmen şehrin büyüme ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını belirtti.

Eski binanın yerine şehir meydanı ve altında otopark yapılacağı ifade eden Vali Balcı, yeni valilik binasının ise 15 bin metrekarelik modern bir yapıda, son teknolojiyle donatılmış olarak hizmet vereceği ifade etti.

1988 yılında yapılan Hükümet Konağı’nın 2011 yılında meydana gelen Van depreminde hasar görmüş ve güçlendirme çalışması yapılarak hizmet vermeye devam etmişti.

Geçtiğimiz yıl Van’a ziyareti sırasında yeni valilik binası için talimat veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yatırım programının hızlandırılmasını sağlayarak projenin hayata geçirilmesine destek oldu.

Eski valilik binasının yerine şehir meydanı ve altında otopark yapılacağını belirten Vali Ozan Balcı, böylece Van’ın gelişimine ve vatandaşlara daha kaliteli kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Vali Balcı, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“DSİ yerleşkesine yapılacak olan yeni valilik binasıyla beraber şehir merkezinde yer alan eski valilik binası da daha önce meydana gelen depremde zarar görmüştü. Şu an mevcut valilik binasının yerine de büyük bir şehir meydanı yapılacak aynı zamanda alt katlarında da otopark yer alacak. Bu desteklerden dolayı da yine İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da teşekkür ederim.”