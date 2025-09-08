Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren ve bugün basın tanıtım günü yapılan IAA Mobility 2025, yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açacak.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarda Togg da yerini aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fuarın basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı. "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu.

Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

"Yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Togg'un üretim serüveninden ve bunun bir meydan okuma olduğundan bahseden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz."

"Kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız"

Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Tosyalı, "Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

"Avrupalı kullanıcıların beklentilerine uygun çözümler geliştirdik"

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "bir otomobilden fazlası" için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'de elde ettikleri başarının yanında küresel rekabette de yerlerini almak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Karakaş, şu bilgileri verdi:

"Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 Mayıs'ta Stuttgart'ta Togg Europe GmbH'yi kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa'da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz."

"Cihazlarımız en yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor"

Gürcan Karakaş, T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını belirterek, yola çıktıkları ilk andan itibaren araçları en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarladıklarının altını çizdi. Karakaş, dolayısıyla bu sonucun da kararlılıklarının en somut kanıtı olduğunu kaydederek, "Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak." dedi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yazıcı ve Togg'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu da katıldı.

Satış fiyatları siparişe açıldığı gün duyurulacak

Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F'i, Türkiye ve Avrupa'da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye'de 15 Eylül'de, Almanya'da ise 29 Eylül'de ön siparişe açılacak. T10F ile T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacak.

T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip hesap oluşturmak gerekiyor.

Almanya'da test sürüşü deneyimi

Togg, bugün basın günüyle başlayan ve 9-14 Eylül'de düzenlenecek IAA Mobility 2025'te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor. Togg, A2 salonu C40 standında en yeni modellerini ve dijital mobilite ekosistemini paylaşırken, şehir merkezindeki Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alanda geniş kitlelere kullanıcı odaklı çözümlerini sergiliyor. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında da online randevu oluşturarak T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü deneyimi yaşıyor.

Dört farklı versiyon, 3 farklı donanım seçeneği

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

T10F'te uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri yer alıyor. T10F 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

Aracın, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikleri bulunuyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

İki yeni renk seçeneği

T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin" de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı.

T10F tıpkı T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

Aracın tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. "Duality" kavramı T10F'in hatlarında farklı oranlarla göze çarpıyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor. Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, cihazın menzilini 623 kilometreye uzatan faktörler arasında yer alıyor. T10F'in ön tasarımı, sportif ve atletik bir kimlik ortaya koyuyor. Lale motifleri, krom detaylar ve keskin kaput çizgileri markanın imzasını öne çıkarırken farların içindeki dörtgen ve elmas formlar logoya zarif bir gönderme yapıyor. Arka bölümde yatay olarak uzanan stop lambaları ve hafif spoiler dokunuşu, dinamizm ile zarafeti buluşturuyor. Lale formundan esinlenen far detayları, cihaza güçlü bir bütünlük kazandırıyor.

Aydınlık, ferah ve konforlu iç mekan

T10F'in iç mekanı, kullanıcıyı ferah, aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanıyla karşılıyor. Panoramik cam tavan doğal ışığı içeri taşırken yenilenen direksiyon simidi, uçtan uca ekran ve akıcı yüzey detayları, hem sürüş ergonomisini hem de dijital deneyimi yeniden tanımlıyor. Yumuşak dokular ve zarif dikişler, iç mekanda bir "koza etkisi" yaratarak kullanıcıyı sarıyor.

Tasarım sürecinde estetik ile işlevsellik dengesi gözetilirken Türk kültüründen gelen lale motifinin modern tasarımla yeniden yorumlanması temsil edildi.

T10F'in ön yüzü, T10X'e kıyasla daha alçakta konumlandırıldı. Bu yaklaşım, aerodinamik verimliliği artırırken cihazın sportif karakterini güçlendirdi. Kapalı ön panjur yatay lale motifleriyle yeniden şekillendirildi ve krom detaylarla desteklendi. Gündüz farları köşeli ve dinamik hatlarla tasarlandı, içlerinde kullanılan elmas ve dörtgen detaylar Togg logosuna referans verdi. Radar sistemi, markanın “tasarım işlevsel olmalı” anlayışıyla logonun bulunduğu bölgeye entegre edildi.

Gövdeye gömülü kapı kolları, sürtünme katsayısını düşürerek menzilin 600 kilometreye ulaşmasına destek oldu.

Arka bölümde yatay stop lambaları ve hafif spoiler tasarımı, aerodinamik dengeyi güçlendirdi. Lale motifinden esinlenen ışık imzası, markanın tasarım dilini devam ettirdi. Yatay çizgilerin ön ve yan tasarımla bütünleşmesi sayesinde cihaz dengeli ve güçlü bir arka görünüm kazandı.

Uçtan uca ekran, dijital deneyimi tek bir yüzeyde toplayarak kesintisiz bir etkileşim alanı oluştururken yenilenen direksiyon simidi, daha dar ve yatay formuyla sürüş ergonomisini güçlendirdi.