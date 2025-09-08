Türkiye Yüzyılı Eğitim Kampüsü’nde 24 derslikli bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise yer alıyor, her okul binası 150 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, açık ve kapalı spor alanları ile bir atletizm pistine sahip.

Türkiye Yüzyılı Eğitim Kampüsü’nde 500 kişilik yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzları, 3 halı saha, 2 voleybol ve basketbol sahası, koşu ve yürüyüş pistleri ile peyzaj alanları yer alıyor, okul girişleri caddeye yük bindirmeyecek şekilde ayrı tasarlandı.

Kampüsteki yüzme havuzlarında dikey tuz sistemleri kullanılacak, zemin ise geleneksel çocuk oyun alanlarına uygun taş betonla düzenlenecek.

Kampüs hakkında bilgilendirmelerde bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, şunları söyledi:

“Bu bölge Van’ın öğrenci potansiyeli bakımından en yoğun bölgesi. Okullarımızın neredeyse tamamı ikili öğretim yapıyorlar ve çevre il ve ilçelerden de oldukça talep gören bir bölge. Özellikle İpekyolu ve Tuşba ilçelerimize komşu olan bu alanda yeni yapılan anaokulu, 12 derslikli okul, ilkokul, ortaokul ve lise ile Selimbey Mahallesi'nden Karşıyaka, Suvaroğlu ve Terzioğlu bölgelerine kadar olan yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak.”

Van Valisi Ozan Balcı ise projenin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Bu bölgede okul alanı oluşturmak oldukça zordu, bu nedenle eğitim camiamız adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kampüs tamamlandığında yaklaşık 2 bin 100 öğrenciye hizmet verecek. Bu projeler, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun, önü açık ve eğitimde örnek teşkil edecek yatırımlardır. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.