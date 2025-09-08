Her yıl göçmen kuşların uğrak noktası olan Çelebibağı, Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 çeşit kuş türü konaklıyor. Baharın gelmesiyle birlikte bölgeye gelen flamingolar başta olmak üzere birçok göçmen kuş, sulak alanlarda görsel bir şölen oluşturuyor.

Van Gölü kıyılarında görülen flamingo, angut, balıkçıl ve yaban ördeği gibi türlerin bölgedeki ekosistem açısından büyük önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, sulak alanların korunmasının hem kuş göçlerinin devamlılığı hem de biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için kritik olduğunu belirtiyor.

Göle yüzmeye gelen İlyas İşler isimli vatandaş, "Çelebibağı’na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz" dedi.