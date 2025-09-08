Okulların açılmasıyla birlikte en önemli konulardan biri de okul servisleri ve öğrencilerin güvenliği oldu.

Van 31 Nolu Umum Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Müntaz Atacan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci okulu servisi şoförlerine uyarı mahiyetinde bir mesaj yayımladı.

“2 DAKİKA GEÇ OLSUN AMA GÜÇ OLMASIN!”

“Değerli Meslektaşlarım,” diyerek sözlerine başlayan Atacan, “Eğitimin ilk basamağı olarak gördüğümüz servis hizmeti, disiplinli ve örnek alınacak bir tutumla yürütülmelidir. Her zaman güvenliği ön planda tutan davranışlarımızın devamını diliyorum. Unutmayalım: 2 dakika geç olsun ama güç olmasın!” dedi.

“BAŞARILI, HUZURLU, KAZASIZ VE BEREKETLİ BİR YIL DİLİYORUM”

Atacan, “2025-2026 eğitim öğretim yılı, bugün (8 Eylül Pazartesi günü) öğrencilerimiz için ders ziliyle başladı. Bu vesileyle eğitim camiamıza, öğrencilerimize, velilerimize ve bu güzide mesleği şanına yaraşır şekilde icra eden tüm meslektaşlarıma başarılı, huzurlu, kazasız ve bereketli bir yıl diliyorum. Özellikle servis camiamıza zihin açıklığı ve dikkatle geçecek bir eğitim yılı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE EN ÜST DÜZEYDE HASSASİYET GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ”

Kooperatif Başkanı Atacan, mesajının devamında, “Bizler, 'servisçi amcaları' olarak öğrencilerimize en üst düzeyde hassasiyet göstermekle yükümlüyüz. Onları güvenli bir şekilde okullarına ulaştırmak, yalnızca görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirirken bilgi, donanım ve dikkat en büyük rehberimiz olmalıdır.” ifadelerine yer verdi.