Yeni sezon öncesi kongreye giden Van Spor’da yeni yönetim belli oldu. Feyat Kıyak başkanlığında yeni yönetim seçilirken, takımın göğüs forma sponsoru da belli oldu.

YENİ SEZON FORMA GÖĞÜS SPONSORU “ELALDI” OLDU

Kongre seçimi yapıldıktan sonra konuşan Başkan Feyat Kıyak, yeni sezon forma göğüs sponsorunu da açıkladı.

Başkan Kıyak; “2024-2025 sezonunda takımımıza göğüs sponsoru Ömer Elaldı oldu. Kendisi her zaman Vanlılara ve Vanspor’a verdiği değeri dile getiriyor ve yanımızda oluyor. Bu sezon formalarımıza Hacıbaba Pastaneleri sponsor olmuştur” ifadelerini kullandı.

“KONGRE’DE GERGİN ANLAR”

Kongrenin başlarında konuşan ve yönetimde bulunan çoğu kişiye, sponsorlara teşekkür eden Başkan Kıyak, taraftarlar grubunu anmadı. Bu duruma Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan tepki gösterdi. Kıyak, “Almış olduğum notlarda Zahir Başkan ve taraftarlar grubuna da yer vereceğim.” ifadelerini kullandı.

Kongre yapıldıktan sonra ise Başkan Kıyak kürsüye çıktığında Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan ve beraberindeki taraftarlar, “Taraftar sizi istemiyor” diyerek tepki gösterdi ve kongre salonundan ayrıldı.

Tepkiler sonrası konuşan Kıyak, taraftarlar grubuna da teşekkür ederek, “Vanspor taraftarının yüzde 90 sevgisini de hak etmiş bir kulüp ve yönetimine sahibiz. Sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, bu şehrin siyasetçileri, taraftarlar gelin hep beraber birlik beraberlik içinde bu şehre şampiyonluğu yaşatalım” dedi.

“Biz bu şehrin ihanetçisi olmadık” diyen Kıyak; “Bizim tek gayemiz çocukların umudu olan, sahada kar, kış demeden ter döken taraftar kardeşlerimizin hasret kaldığı şampiyonluğu birlik ve beraberlik içinde yaşatmak. Bundan sonraki süreçte de bir siyasi beklenti, ihale beklentisi ve ne de bir ticari beklentimiz olmadan kol kola, sırt sırta verip inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre şampiyonluğu getireceğiz.” ifadelerini kullandı.