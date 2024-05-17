TFF 2. Lig’de Play-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin rakibi, bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.

Beyaz Grup Play-Off 2. Tur rövanş maçında bugün 1461 Trabzon FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek. İlk maçta taraflar 0 – 0 berabere kalmıştı. Bugün saat 15.30’da başlayacak olan müsabakada kazanan takım Van Spor FK’nin 3. turdaki rakibi olacak. Müsabaka Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak.

1461 Trabzon FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçını hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Kemal Elmas ve Onur Gülter’in yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. hakemi ise Metin Ateş olacak.

KIRMIZI GRUP

Kırmızı Grup Play-off 2. tur rövanş maçında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Anagold 24Erzincanspor karşılaşacak.

Saat 15.30’da Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Fatih Tokail yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini Muhammet Ali Doğan ve Mehmet Dura yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Mustafa Hakan Belder görev alacak.

İlk maçta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü deplasmanda rakibini 3 – 0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.