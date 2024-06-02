Alt Ligler sayfasının paylaşımına göre Van Spor Futbol Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda ödenmeyen borçlarından dolayı kulübe haciz geldi. Van Spor'un Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerine giden icra memurları geçmiş dönem borçlarının ödenmemesinden dolayı haciz işlemleri başlattı. Van Spor'un tesislerinde sergilenen 3 kupaya 300 Bin TL karşılığında el koyan memurlar, şampiyonluk kupalarını kulüpten aldı.

2018-2019 sezonu TFF 3. Lig şampiyonluk kupasına 100 Bin TL, 2007-2008 sezonu TFF 3. Lig şampiyonluk kupasına 100 Bin TL ve 2005-2006 sezonu profesyonel lige yükselme şampiyonluk kupasına 100 Bin TL karşılığında el konuldu. Tutanak ile kulüpten alınan kupaların önümüzdeki günlerde satışa çıkartılması bekleniyor.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinde paylaşım yapan taraftarlar ise duruma tepki gösterdi.

Van Spor FK yönetimi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.