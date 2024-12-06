Ziraat Türkiye Kupası’na 4. Eleme turunda katılan ve deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u penaltı atışları sonrası saf dışı bırakarak 5. Tura yükselen Artı Değer Van Spor FK’nin, kupa serüvenindeki rakibi bugün belli olacak.

Zorlu deplasmanda Bursaspor ile nefes kesen ve heyecanlandıran bir maçta karşı karşıya gelen Artı Değer Van Spor FK, penaltı atışları sonrası adını 5. Tura yazdıran ekipler arasına girmişti.

Temsilcimizin 5. Turdaki rakibi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Artı Değer Van Spor FK taraftarları, heyecanlı 5. Turdaki rakibin kim olacağı beklemeye başladı.