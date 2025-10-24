Temsilcimiz kırmızı-siyahlı ekip, yarın (25 Ekim 2025 Cumartesi) deplasmanda Adana Demirspor A.Ş’ye karşısında 3 puan için ter dökecek.

Ligin 10.hafta karşılaşmasında sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’ye ile berabere kalarak puanları paylaşan İmaj Altyapı Van Spor FK, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak dün Adana’ya gitti.

Aldığı puan cezaları nedeniyle eksi 17 puanla ligin son sırasında yer alan ev sahibi Adana Demirspor’u mağlup ederek üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen Van Spor FK, teknik direktör Hakan Kutlu nezaretinde sahaya galibiyet için çıkacak.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak 14 puan toplayan İmaj Altyapı Van Spor FK 9. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki maç 25 Ekim 2025 Cumartesi günü (yarın) Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Mücadelede hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Samet Özkul ve Kerem İlitangil’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Burak Kamalak hazır bulunacak.