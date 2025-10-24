Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzmanlarımız, motivasyonel görüşmelerle vatandaşlarımıza sigara bırakma konusunda destek veriyor. 2024 yılında bu hattan 308 bin 222 vatandaşımız hizmet aldı. Son 12 yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bu hattan sigara bırakmayla ilgili destek verdik." dedi.

Memişoğlu, Yeşilay'ın ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen 6. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, insan sağlığının bedenini ve iradesini esir alan her türlü bağımlılığa karşı yürütülen mücadelede gelinen noktayı paylaşmak ve küresel anlamda strateji geliştirmek için toplandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2014'te Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu kurulduğunu belirten Memişoğlu, bunun daha sonra kapsamı genişletilerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na dönüştürüldüğünü kaydetti.

Memişoğlu, yeni dönem planlarında, yalnızca tütün ve uyuşturucu bağımlılığı değil, teknoloji, oyun ve ekran bağımlılığı gibi çağın yeni bağımlılıklarının da yer aldığını, bu kapsamda 2024–2028 Ulusal Eylem Planı'nı uygulamaya geçtiklerini dile getirdi.

Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü projesinin 2026'da hizmet vermeye başlayacağını vurgulayan Memişoğlu, "Bu proje, 180 bin metrekarelik alanda, 75 bağımsız bölümde, 270 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Bu merkez, alkol, madde, tütün, kumar ve ekran bağımlılığıyla mücadelede rehabilite edici hizmetleri tek çatı altında buluşturan bir modeldir. Sadece tıbbi tedaviyi değil, aynı zamanda mesleki yönlendirmeyi ve topluma yeniden kazandırmayı bu modelle hedefliyoruz." dedi.

Memişoğlu, OECD ülkeleri arasında sigara kullanımında Türkiye’nin üst sıralarda yer almasından razı olmadıklarını kaydetti.

Sigaranın hayatın içinde görünür olmasını istemediklerini kaydeden Memişoğlu, "Arzumuz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmak. Tütün ve tütün ürünlerinin görünür olmasını engelleyecek, aynı zamanda mücadelemize katkı verecek mevzuatsal bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda özellikle sağlık kurumları, üniversiteler ve kamu binalarının sigarayla ilgili mümkün olduğu kadar ilişkisini kesmek istiyoruz." diye konuştu.

"467 olan sigara bırakma polikliniğimizi 873’e yükselttik"

Memişoğlu, çocuklar ve gençlere sigarayı masum gösteren yeni ürünlerin tanıtımına engel olmak istediklerini, özellikle satışlarda kimlik doğrulama gibi bazı önlemleri mevzuata almayı planladıklarını ifade etti.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden vatandaşlara 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Memişoğlu, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzmanlarımız, motivasyonel görüşmelerle vatandaşlarımıza sigara bırakma konusunda destek veriyor. 2024 yılında bu hattan 308 bin 222 vatandaşımız hizmet aldı. Son 12 yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bu hattan sigara bırakmayla ilgili destek verdik. 2024 yılında sigara bırakma polikliniklerimize 150 bin kişiye hizmet verdik. Şunu gördük ki 1 yıl takibimizde bizim destek verdiğimiz insanlarımız, sigara kullanıcılarının yüzde 36'sı sigarayı bırakıyorlar." diye konuştu.

Memişoğlu, vatandaşlara daha çok ulaşmak için sigara bırakma polikliniği sayısında yüzde 87 artış sağladıklarının aktararak, "467 olan sigara bırakma polikliniğimizi 873'e yükselttik. Biz onların gelmesini bekleyeceğimize özellikle tütün kullanıcıların ve sigara kullanıcılarının yanına gitmeye karar verdik. Böylece mobil ekipler oluşturduk. Parklara, caddelere, insanların olduğu yerde sigara kullanan insanlara ulaşmaya çalıştık. 2025 yılında bu politika değişikliğimizle daha çok insana ulaşabilir olduk. Mobil parklarda olan polikliniklerde, sigaranın nasıl bırakılacağı desteğini vererek, onlara bu bağımlılıklardan kurtulmalarıyla ilgili cesaret verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 28 bin aile hekimi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Aile hekimliklerinde de geçen hafta itibarıyla sigara bırakma birimleri oluşturarak, bu kapsamda daha geniş bir alan oluşturmuş olduk. Bunun yanında özelikle kısıtlamalarımıza, yasaklarımıza uyulmasıyla ilgili hem ALO 184 çağrı hattı hem Yeşilay ile beraber koordine ettiğimiz Yeşil Dedektör hattıyla uygun olmayan yerlerde tütün kullanımıyla bir çok denetleme ve ceza uyguladık. Yaklaşık 9 ayda 3,5 milyon kez bu tür yerleri ve ihbarları denetimle değerlendirdik. Uyuşturucuyla mücadelede de aynı kararlılıktayız. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Hattı'mızla 7/24 ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. 2025'in ilk 9 ayında yaklaşık 30 bin vatandaşımıza buradan danışmanlık hizmeti verdik. Uzmanlarımız 1 yıl boyunca buradaki bağımlılık ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili hizmet almak isteyen vatandaşlarımızı AMATEM veya ÇEMATEM merkezlerimize yönlendiriyor. Ülke genelinde 64 yataklı ve 80'i ayaktan olmak üzere toplamda 144 merkezle hizmet sunuyoruz. Bunun yanında Adalet Bakanlığımızla işbirliğiyle, uzaktan ceza infaz kurumlarımıza sağlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz"

"12-18 yaş dijital bağımlılık ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Memişoğlu, çağın sinsi tehlikelerinden birinin dijital bağımlılık olduğunu, Sağlık Bakanlığı olarak "An Sende Kalsın" temasıyla bu konuda yürüttükleri farkındalık programlarıyla 2025’in ilk yarısında 876 binden fazla kişiye ulaştıklarını vurguladı.

Öğretmenler, ebeveynler, sağlık çalışanları, gençler ve çocuklarla eğitim programları yürütüldüğünün altını çizen Memişoğlu, "Aile hekimlerimize yönelik eğitimlerle dijital farkındalık çalışmalarını güçlendiriyoruz. Adölesan çağı, 12-18 yaş dijital bağımlılık ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.