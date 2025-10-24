İl genelinde canlı hayvan pazarının kapatılmasıyla birlikte aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, hayvan pazarının kapalı olması kentte hayvan giriş-çıkışlarını etkilemiyor. Kentte hayvan giriş-çıkışları genel olarak serbestken yasak yalnızca hastalığın görüldüğü mahalleleri kapsıyor. Yetkililer, hastalık seyrine göre pazarın yeniden açılacağını açıkladı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Feti Kurt, bazı mahallelerde görülen Şap SAT-1 vakaları nedeniyle Van Canlı Hayvan Pazarı’nın kapatıldığını açıkladı. Kurt, Wanhaber muhabirine yaptığı açıklamada, koruma ve mücadele yönetmeliği gereği 10 kilometre yarıçapındaki alanların kısıtlamaya tabi olduğunu belirtti.

“KENT GENELİNDE GİRİŞ ÇIKIŞLAR SERBEST”

Şube Müdürü Kurt, “Hayvan pazarı da bu kısıtlamaya dahil olduğu için kapatıldı. Kent genelinde hayvan giriş-çıkışları yasak değil. Pazarın yeniden açılması hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterebilir. Açılış ile ilgili kesin bir tarih vermek doğru olmaz. Önlem alınmazsa ilerleyen süreçte tüm ilin tamamen kapatılması, hatta ülke genelinde yeniden tam kapanmaya gidilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle tedbir amaçlı şu an canlı hayvan pazarı kapalı.” dedi.

“KARANTİNALAR BAZI MAHALLELERİ KAPSIYOR”

İl genelinde dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurt, kapatılan alanların sadece bazı mahalleleri kapsadığını, ilçe geneli için bir yasak uygulanmadığını ifade ederek, “Kapalı olan yerler sadece belirli mahallelerdir. Diğer bölgelerde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Sadece tespit edilen mahallelerde bu kısıtlama geçerli. Diğer mahallelerde ise serbest.” ifadelerini kullandı.

Şube Müdürü Kurt, Şap SAT-1 hastalığının yeniden ortaya çıkış nedenlerine de değinerek, “Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde hastalık tespit edilmiş ve canlı hayvan pazarları kapatılmıştı. Van ve bazı illerde aşılama yapıldığı için hayvan pazarı yeniden açılmıştı. Kentimizde hastalık kontrol altına alındıktan sonra hayvan giriş-çıkışları serbest hale geldi. Ancak hayvan sirkülasyonu devam ettiği için hastalık yeniden görülmeye başladı. Aşı etkisi azaldığında ve dışarıdan hastalık geldiğinde tekrar bulaş olabiliyor. Örneğin, çevre ülkelerde de bu tür hastalıklar var. Bu nedenle bulaş riski artıyor.” şeklinde konuştu.

HASTALIKLARIN İLÇE DAĞILIMI

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Feti Kurt, hangi ilçe ve mahallelerde karantinanın uygulandığını da paylaştı.

İşte Şap SAT-1’den dolayı karantina uygulanan mahalle sayısı;

Çatak: 2 mahallede şarbon hastalığı karantinası,

Gevaş: 34 mahallede Şap SAT-1 karantinası,

İpekyolu: 22 mahallede Şap SAT-1 karantinası,

Tuşba: 25 mahallede Şap SAT-1 karantinası,

Edremit: 20 mahallede Şap SAT-1 karantinası,

Saray: 10 mahallede Şap SAT-1 karantinası,

Erciş: 3 mahallede Şap SAT-1 karantinası.