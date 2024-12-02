Ligde son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkat çeken Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, 3. Ligin iddialı takımlarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
GECE MAÇI OYNANACAK
4 Aralık Çarşamba günü oynanacak Bursaspor - Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçı saat 20.30’de başlayacak. Müsabaka Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
DEPLASMAN YASAĞI
Bursa'da oynanacak olan maça Van Sporlu taraftarlar alınmayacak. Bursa İl Güvenlik Kurulu, Bursaspor - Van Spor FK maçına deplasman yasağı getirdi. Karar bugün Van Spor Futbol Kulübü'ne tebliğ edildi.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin