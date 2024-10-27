Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün başarılı ön libero oyuncusu Kerem Çağatay, uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü. Önceki gün oynanan Ankara Demirspor - Van Spor FK maçının son dakikalarında oyuna dahil olan Kerem Çağatay, 1 yıl aradan sonra yeniden yeşil sahalara geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Van Spor FK'de 9 resmi maça çıkan Kerem Çağatay, Yeni Mersin İdmanyurduspor maçında sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. O günden bu yana yeşil sahalardan uzak olan Kerem Çağatay, uzun bir süredir Van Spor FK ile antrenmanlara çıkıyor ve kendini geliştiriyordu.

Van Spor FK, Kerem Çağatay için sosyal medya hesabı üzerinden "Bir yıl sonra tekrardan aramızda" paylaşımı yaptı.