Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, günahsız bir şekilde katledilen Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı.

DAVANIN AKABİNDE PAYLAŞIM

Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Diyarbakır'da görülen ve kararı açıklanan davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, Nevzat Bahtiyar'da 4 yıl 6 ay cezaya çarptırılmıştı.

Mahkeme heyetinin bu kararının ardından Van Spor Futbol Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden "#naringüranölümsüzdür" paylaşımında bulundu.

BAŞKAN TEMEL'DEN NARİN PAYLAŞIMI

Bugün akşam saatlerinde açıklanan karar sonrası Van Spor FK Başkanı Erol Temel'de sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulundu. Narin Güran'ın ölümsüz olduğunu belirten temel paylaşımında, "Bugün, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın davası sonuçlanarak adalet yerini buldu. Narin Güran, yaşam hakkı elinden alınan sayısız kadın arasında bir simge hâline gelmiş, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştı. Bu davanın neticesi, yalnızca bir mahkeme kararı değil; aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığın ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesidir. Narin Güran Ölümsüzdür” ifadelerine yer verdi.