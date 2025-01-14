Ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, 2. devreye iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Kamp hazırlıklarını Antalya'da yapan temsilcimiz, Süper Lig ekibi Sivasspor forması giyen ön libero Özkan Yiğiter ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Vanspor Futbol Kulübü olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor forması giyen başarılı ön libero Özkan Yiğiter ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Kırmızı-Siyah forma altında mücadele edecek olan Özkan’a ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Hedefe birlikte!" denildi.