Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devre hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor.

Antalya’daki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 gün izin yapan takım, Kocaeli ilinde bir araya gelerek yeniden çalışmaların startını verdi.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarına Kocaeli ilinde başladı.

İki günlük iznin ardından çalışmalarını Kocaeli ilinde sürdüren Kırmızı – Siyahlılar, Belediye Derince Spor maçı sonrası Van’a dönecek.

Artı Değer Van Spor FK, ikinci devrenin ilk maçında 19 Ocak Pazar günü Belediye Derince Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Müsabaka Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

Temsilcimiz, ikinci devreye galibiyet ile başlamayı ve hedefine emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.