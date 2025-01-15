Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlk devreyi 30 puan ile 5. sırada tamamlayan kırmızı- siyahlı ekip devre arası hazırlıklarını Manavgat kampında tamamlamıştı. Belediye Derince Spor karşılaşması için Kocaeli’ye geçen Van ekibi bir yandan 2. devre ilk maçı hazırlıklarını sürdürürken öte yandan transfer çalışmalarına da hız verdi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor oyuncusu Özkan Yiğiter ile anlaşma yapan temsilcimiz, 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK’nin sağ kanat mevki oyuncusu Samed Ali Kaya’yı renklerine bağladı.

GOL KRALLIĞINDA 3. SIRADA

Yeni transfer Samed Ali Kaya ilk devrede 16 karşılaşmada forma giyerken takımı adına önemli bir gol katkısında bulundu. 16 maçta 8 gol atan Samed Ali Kaya, 2. Lig Beyaz Grupta gol krallığında 3. sırada yer alıyor.

Transfere ilişkin Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “Vanspor Futbol Kulübü olarak sezonun ilk yarısında Adana01 FK forması giyen başarılı kanat oyuncusu Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardık. Kırmızı-Siyah forma altında mücadele edecek olan Samed Ali’ye ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Hedefe birlikte!” ifadelerine yer verildi.