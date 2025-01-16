2. devre hazırlıklarını sürdüren Kırmızı – Siyahlı ekip, takıma güç katmak için 2. Lig Beyaz grup ekibi Kırklarelispor forması giyen kaleci Taha Cengiz Demirtaş ile anlaştı.

Son 3 günde 3 transfere imza atan Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, tecrübeli file bekçisi Taha Cengiz Demirtaş ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladığını duyurdu.

Transfere ilişkin Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Taha Cengiz Demirtaş. Son olarak Kırklarelispor forması giyen kaleci Taha Cengiz Demirtaş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kırmızı-Siyah forma altında mücadele edecek olan Taha’ya ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Hedefe birlikte!” ifadelerine yer verildi.

Ligin ikinci devre hazırlıklarını Kocaeli ilinde sürdüren kırmızı – siyahlı temsilcimizin transfer görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.