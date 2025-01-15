Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada bulunan, büyükbaş hayvancılıkta ise önemli yere sahip olan Van'da ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’ ve ‘küpe destek’ projeleriyle hayvancılığa destekler veriliyor.

2024 YILINDA BİNLERCE HAYVANA KÜPE TAKILDI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Her yıl binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımıza küpeler takılıyor. 2024 yılında 13 ilçe 1187 yerleşim yerinde 56 bin 685 büyükbaş, 1 milyon 132 bin 364 küçükbaş hayvana küpe takıldı. Takılan küpelerle beraber destekler de sunuluyor” dedi.

“KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ İÇİN DESTEKLER VERİLİYOR”

Görentaş yaptığı açıklamada, “Küpe takılan büyükbaş hayvanlarda küpe düşmüşse ve kulak delikse yasal mevzuat kapsamında besici müracaatı üzerine yeniden küpe takılıyor. Bununla beraber İl müdürlüğümüze bağlı ekipler 6 ay içerisinde doğum yapan hayvanların da yerinde tespitini yaparak küpeleme işlemini gerçekleştiriyor. Hayvanlarını küpeleten besicimiz maddi desteklerden faydalanıyor. Maddi desteklerle beraber temel ve yönlendirici veri desteği adı altında destekler de sunuluyor. Maddi olarak, küçükbaş hayvancılıkta yavrulamaya 400 TL, büyükbaşta ise 2 bin ila 4 bin TL arası destek veriliyor. Bu destekler de tek seferlik olarak veriliyor.” ifadelerine yer verdi.