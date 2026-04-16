Bu yıl 16. kez düzenlenen “Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda düzenlenen en güzel kuzu yarışmasında birincilik alan kuzunun sahibine 15 bin lira para ödülü verilirken, yarışmaya katılan ve ilk dörde giremeyen tüm kuzuların sahiplerine de 2 bin lira mansiyon ödülü takdim edildi.

Fuar kapsamında açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, “Fuarımıza tüm çiftçilerimizi bekliyoruz. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız, buraya kadar gelen ve yarışmaya renk katan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren kuzularımızın sahiplerini de tebrik ediyorum.” dedi.

Yarışma kapsamında değerlendirilen kuzular arasında birinci olan kuzu İpekyolu İlçesinden Süslü adlı kuzu oldu.

Dördüncü olan kuzunun sahibine 5 bin TL, üçüncü olan kuzunun sahibine 7 bin TL, ikinci olan kuzunun sahibine 10 bin TL ödül verilirken, güzellik yarışmasında birinci olan kuzunun sahibine ise 15 bin TL ödül verildi.