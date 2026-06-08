Van’da yaz Kur’an kursları için hazırlıklar yapılıyor. Cami ve Kur'an kurslarının gençlere açılacağını ifade eden Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, öğrencileri yaz boyunca düzenlenecek eğitim ve etkinliklere davet etti. Çok, ayrıca yatılı yaz Kur'an kursu kamplarının da düzenleneceğini kaydetti.

Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, okulların kapanmasına kısa bir süre kaldığını belirterek yaz Kur’an kurslarının başlayacağını duyurdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz Kur’an kurslarının açılacağını belirten Çok, cami ve Kur’an kurslarının öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

“HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA YAZ KUR’AN KURSLARIMIZI AÇIYORUZ”

Yaz döneminin öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Çok, kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler ve çeşitli etkinliklerin yer alacağını söyleyerek, “Malumunuz, okullarımızın kapanmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Van İl Müftülüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz Kur’an kurslarımızı açıyoruz. Camilerimizi, Kur’an kurslarımızı ve bütün imkanlarımızı çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN MANEVİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Tüm öğrencileri yaz boyunca düzenlenecek programlara davet eden Çok, “Yaz döneminin, gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim öğrenmelerini, temel dini bilgiler edinmelerini ve çeşitli sosyal etkinliklerle verimli bir yaz dönemi geçirmelerini hedefliyoruz.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ YAZ KUR’AN KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ”

Yatılı yaz Kur’an kursu kamplarının da düzenleneceğini belirten Müftü Vekili Çok, “Bu nedenle tüm öğrencilerimizi camilerimize, Kur’an kurslarımıza ve yaz boyunca düzenleyeceğimiz eğitim ile etkinlik programlarımıza davet ediyoruz. Bunun yanında yatılı yaz Kur’an kursu kamplarımız da bu yıl yeniden gerçekleştirilecek. Gençlerimizin bu programlara ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.