Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenleri, mühendisleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek sempozyumda; deprem, heyelan, kaya düşmeleri, zemin davranışları, afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliğinin jeolojik süreçlere etkileri gibi güncel konular ele alınacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyum; Van Valiliği, AFAD, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Ticaret ve Sanayi Odası, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi ve Çevre Derneği (IAEG) ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın destekleriyle düzenleniyor.

Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman çok sayıda bilim insanının katılacağı organizasyonun, afetlere dirençli kentlerin oluşturulmasına yönelik bilimsel iş birliklerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

MUHJEO2026’nın hazırlık süreci, bilimsel hedefleri ve Van için taşıdığı önem üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Özvan ile konuştuk.

“Hazırlıklarda son aşamaya geldik”

Soru: Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan MUHJEO2026 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu’nun hazırlıkları hangi aşamada?

Prof. Dr. Ali Özvan: Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlandı. 2-4 Temmuz 2026 tarihlerinde Van’da düzenleyeceğimiz 6. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MUHJEO2026) için hem bilimsel program hem de organizasyon çalışmaları son aşamaya ulaştı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, kamu kurumlarından, özel sektörden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı ile uzmanı Van’da ağırlayacağız.

Bu yıl ayrıca ayrı bir anlam taşıyor. Mühendislik Jeolojisi Derneği kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Türkiye’de mühendislik jeolojisinin gelişimine yarım asırdır katkı sunan derneğin böylesine önemli bir organizasyonunu Van’da gerçekleştirmesi, kentimiz ve üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır.

“Mühendislik jeolojisi yaşam güvenliğinin temel unsurlarından biridir”

Soru: Sempozyumda hangi konular ele alınacak? Mühendislik jeolojisinin günlük yaşamdaki yeri nedir?

Prof. Dr. Ali Özvan: Mühendislik jeolojisi, jeolojik bilgilerin mühendislik projelerine uygulanmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Barajlardan köprülere, tünellerden enerji tesislerine, yerleşim alanlarından ulaşım altyapılarına kadar birçok yapının güvenli şekilde planlanması ve inşa edilmesinde kritik rol oynar.

Mühendislik jeologları; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma ve zemin oturmaları gibi doğal tehlikeleri değerlendirerek projelerin daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesine katkı sunarlar. Dolayısıyla bu disiplin, doğrudan insan hayatını ve yaşam kalitesini ilgilendirmektedir.

“Van, mühendislik jeolojisi açısından önemli bir laboratuvar niteliğinde”

Soru: Van ve çevresi açısından değerlendirildiğinde sempozyumun önemi nedir?

Prof. Dr. Ali Özvan: Van ve çevresi, aktif fay sistemleri, deprem tehlikesi, heyelanlar ve çeşitli zemin problemleri nedeniyle ülkemizin en önemli jeolojik çalışma alanlarından biridir. 2011 Van depremleri, jeolojik süreçlerin yaşam üzerindeki etkilerini hepimize açık şekilde göstermiştir.

Yakın zamanda Hakkâri-Van Karayolu üzerinde meydana gelen büyük heyelan da bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Ulaşımın aksamasına neden olan bu olay, jeolojik risklerin yalnızca bilimsel bir konu olmadığını; ekonomiyi, ulaşımı, günlük yaşamı ve bölgesel kalkınmayı doğrudan etkilediğini göstermiştir.

Bu nedenle MUHJEO2026’da deprem, heyelan, kaya düşmeleri, zemin davranışları, iklim değişikliğinin jeolojik süreçlere etkileri ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çok sayıda bilimsel çalışma ele alınacak. Farklı bölgelerde edinilen bilgi ve deneyimler paylaşılacak, çözüm önerileri tartışılacaktır.

“Uluslararası katılım sempozyuma ayrı bir değer katacak”

Soru: Bu ölçekte bir bilimsel organizasyona ev sahipliği yapmak Van için ne ifade ediyor?

Prof. Dr. Ali Özvan: Sempozyumumuz yalnızca bilimsel bilgi paylaşımının yapıldığı bir platform değil; aynı zamanda genç araştırmacılar, mühendisler ve öğrenciler için önemli bir gelişim ortamı sunacaktır. Burada ortaya konulacak bilgi ve deneyimlerin afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Sempozyumumuzun uluslararası boyutunu güçlendiren gelişmelerden biri de Japonya’dan alanında dünya çapında tanınan bir bilim insanının çağrılı konuşmacı olarak katılacak olmasıdır. Özellikle deprem ve afet yönetimi konularındaki deneyimlerin paylaşılması, ülkemiz açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır.

“Güçlü kurumsal destekle gerçekleştiriliyor”

MUHJEO2026; Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, AFAD, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Van Büyükşehir Belediyesi, DAKA, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi ve Çevre Derneği (IAEG) ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın destekleriyle düzenlenmektedir. Ayrıca sektörün önde gelen birçok özel firması da sponsor olarak organizasyona katkı sunmaktadır.

“Tüm bilim insanlarını ve araştırmacıları Van’a davet ediyoruz”

Soru: Son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir?

Prof. Dr. Ali Özvan: Tüm meslektaşlarımızı, araştırmacılarımızı, öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi 2-4 Temmuz 2026 tarihlerinde Van’da düzenleyeceğimiz MUHJEO2026’ya davet ediyoruz. Katılım koşulları ve bilimsel programa ilişkin tüm bilgilere sempozyumun internet sayfasından ulaşılabilir.

Van, tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. Bu kez de bilim insanlarını, mühendisleri ve araştırmacıları Van’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri eşliğinde bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyoruz. MUHJEO2026’nın hem bilim dünyasına hem de Van’a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.