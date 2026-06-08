DSİ Genel Müdürlüğü, Van’ın 4 ilçesinde bulunan 14 taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkaracağını duyurdu.

Satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar; Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe ve Bardakçı mahalleleri, Edremit ilçesine bağlı Elmalık ve Yeni Mahalle, Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi ile Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’nde bulunuyor.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

İhale, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Taşınmazlardan 12’sinin ihalesi 22 Haziran Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Her bir taşınmaz için ihale ayrı saatlerde yapılacak, son ihale saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

Kalan 2 taşınmazın ihalesi ise 23 Haziran Salı günü yapılacak. İlk ihale saat 09.30’da, ikinci ihale ise saat 10.30’da başlayacak.

İhaleler, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü (Yeni Yerleşke) zemin katta bulunan Z-09 No’lu Salonda gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılacak gerçek kişilerden şu belgeler istenecek:

-İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti,

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

-Vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

-Teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

-Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri,

-Teklif mektubu (posta ile gönderilmesi halinde).

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.