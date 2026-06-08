Et ve Süt Kurumu Van’da personel alımı yapacak. Kurum tarafından yayımlanan ilanda, “Kurumumuza ait işyerlerinde (merkez/taşra) belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere farklı eğitim düzeylerinde 62 sürekli işçi alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Van ile beraber Ankara, Denizli, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Bingöl, Sivas, Erzincan, Erzurum, Yozgat illerinde alımlar gerçekleştirilecek.

VAN’A 4 KİŞİLİK ALIM

Et ve Süt Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre Van’da toplam 4 personel istihdam edilecek.

Van’da alınacak personel dağılımı şu şekilde olacak: 1 Şoför, 1 Elektrikçi, 2 Kasap.

ŞOFÖR ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

Şoför kadrosuna başvuracak adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekirken, daha üst öğrenim mezunları da başvuru yapabilecek.

-Ayrıca adaylardan; tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabileceğini ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemesi,

-CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması (28 Nisan 1997 tarihinden önce alınan D veya E sınıfı ehliyetler de geçerli olacak),

-SRC3 veya SRC4 belgesine sahip olması,

-Güncel psikoteknik belgesi bulunması,

-Dijital sürücü kartına sahip olması şartları aranacak.

ELEKTRİKÇİ ALIMI İÇİN GEREKLİ NİTELİKLER

Elektrikçi kadrosuna başvuracak adayların en az meslek liselerinin; Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım, Yüksek Gerilim Sistemleri alanlarından mezun olması gerekiyor. Üst öğrenim mezunları da başvuru yapabilecek.

Adayların ayrıca tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabilir olduğu ile kronik bir rahatsızlığı olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, vardiyalı olarak çalışmak şartı aranacak.

KASAP ALIMINDA SERTİFİKA ŞARTI

Kasap kadrosu için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. Üst öğrenim mezunları da başvuru yapabilecek.

Adaylardan; tehlikeli sınıfa tabi işlerde çalışabileceğini ve kronik rahatsızlığının bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemesi,

-Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması,

-MEB, EBK veya Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Et İşçiliği ve Kasaplık (SEKAP) Sertifikasına ya da MEB onaylı Kasaplık Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olması isteniyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Et ve Süt Kurumu, işçi alımlarının 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler ise 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren İŞKUR müdürlüklerinden ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

İlanın tüm detaylarına, https://kamuilan.sbb.gov.tr sayfasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü başlığı altındaki linkten ulaşabilir.