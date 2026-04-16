Kentte esnaflık yapan İlhan İler’in öncülüğünde yaklaşık 1,5 yıl önce 3 kişiyle kurulan ve bugün 53 üyeye ulaşan Vangölü Off-Road ekibi, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Son olarak 5 arazi aracı ve 7 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ekip 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı yakınlarındaki dağlık alana tırmandı. Karlı ve çamurlu zeminde ilerleyen araçlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, katılımcılar hem doğayla mücadele etti hem de adrenalin dolu bir deneyim yaşadı. Zorlu parkurlara rağmen Off-Road tutkunları, kar ve çamura aldırış etmeden parkuru tamamlamayı başardı.

'MACERALAR YAŞIYORUZ'

Vangölü Off-Road ekip sorumlusu İlhan İler, düzenledikleri bu tür etkinliklerle hem doğa sporlarını yaygınlaştırmayı hem de kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sayılı yerleri başta olmak üzere Van'ı karış karış karış gezdiklerini söyleyen İler, "Bu etkinliklerimizi 40 arazi aracıyla yapıyoruz. 1,5 yıl önce 3 arkadaşla Off-Road ekibini kurduk. Şu an araç sayımız 40, kişi sayısı ise 53'ü buldu.

Türkiye'nin her yerinden bize katılımlar oldu. Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu tüm bölgeleri geziyoruz. Gittiğimiz her yerde güzel maceralar yaşıyoruz. Hatta gittiğimiz bazı yerlerde kamp kurup, geceleri de orda kalıyoruz. Van'ı tanıtmak ve buraya dışardan turist çekmek için gittiğimiz her yerin görüntü ve fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Şu an ekibimiz 53 kişiden oluşuyor ve bu ekibimizde farklı meslek gruplarından insanlar yer alıyor. Bunları içinde doktor, avukat, öğretmen, polis, esnaf ve memurlar yer alıyor" dedi.

'VAN'I TANITIYORUZ'

Ekipte yer alan esnaf Furkan Çamlı ise yaptıkları Off-Road maceralarıyla her hafta sonu keyifli günler geçirdiklerini belirterek, "Van'ın her yerini karış karış geziyoruz. Macera ve aksiyon peşindeyiz. Ayrıca bunu yaparak da stres atıyoruz. Gittiğimiz bölgelerde çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızda paylaşarak Van'ı tanıtıyoruz. Hafta sonları çok kalabalık grupla etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.