Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Van’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Açıklanan 5 günlük tahminlere göre, yağışların aralıklarla devam etmesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı kesimlerde kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen Van’da, rüzgarın ise batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Van’da beş günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Başkale;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Çaldıran;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Çatak;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Edremit;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Gevaş;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Gürpınar;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
İpekyolu;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Özalp;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Saray;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı
Tuşba;
18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı
19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı
20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
21 Nisan Salı: Yağmurlu
22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı