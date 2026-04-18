Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Van’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Açıklanan 5 günlük tahminlere göre, yağışların aralıklarla devam etmesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı kesimlerde kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen Van’da, rüzgarın ise batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van’da beş günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Başkale;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Çaldıran;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Çatak;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Edremit;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Gevaş;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Gürpınar;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

İpekyolu;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Özalp;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Saray;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlı

Tuşba;

18 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlı

19 Nisan Pazar: Sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

21 Nisan Salı: Yağmurlu

22 Nisan Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı