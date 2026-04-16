Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini açıkladı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,0, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

VAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI

Bir önceki ay Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 96 bin 314 olarak kayıtlarda yer alırken, Mart 2026’da bu sayı 96 bin 897’ye yükseldi. Van’da bir ay içerisinde yaklaşık 583 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu artış yaklaşık yüzde 0,61 olarak hesaplandı.

2026 yılı Mart sonu verilerine göre Van’da motorlu kara taşıtı sayısındaki artış, araç türlerine göre farklı oranlarda gerçekleşti.

Şubat ayına kıyasla otomobil sayısı 38 bin 42’den 38 bin 363’e yükselerek yaklaşık yüzde 0,84 artış gösterdi. Kamyonet sayısı 24 bin 547’den 24 bin 665’e çıkarak yüzde 0,48, kamyon sayısı 5 bin 978’den 5 bin 991’e yükselerek yüzde 0,22, motosiklet sayısı ise 10 bin 111’den 10 bin 255’e çıkarak yüzde 1,42 ile en yüksek artışı kaydetti. Traktör sayısında da sınırlı bir yükseliş görülürken, 9 bin 800’den 9 bin 808’e çıkarak yaklaşık yüzde 0,08 arttı.

Öte yandan bazı araç gruplarında düşüş yaşandı; minibüs sayısı 6 bin 122’den 6 bin 106’ya gerileyerek yüzde 0,26, otobüs sayısı 868’den 865’e düşerek yüzde 0,35, özel amaçlı taşıt sayısı ise 846’dan 844’e gerileyerek yaklaşık yüzde 0,24 oranında azaldı.