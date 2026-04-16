Bir süre önce Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü görevine atanan Erol Karadağ, wanhaber’i ziyaret etti.

Ziyarette Wanhaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ile bir araya gelen Karadağ, yerel basının bölgedeki rolüne dikkat çekti. Karadağ, Wanhaber’in çalışmalarına değinerek ekip üyelerinin başarılarının devamını diledi.

Gerçekleşen ziyarette, yerel basının mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, yerel basının güçlendirilmesi ve basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

Wanhaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Erol Karadağ’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.