İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 70 firmanın katılımıyla 16. kez kapılarını ziyaretçilere açmış oldu.

Her yıl yoğun ilgi gören Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Fuar boyunca modern tarım ekipmanları, hayvancılık teknolojileri ve yeni üretim teknikleri tanıtılırken, katılımcılar bilgi alışverişinde bulunma ve iş birlikleri kurma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda çeşitli etkinlikler fuar programında yer alıyor.

Düzenlenen programla açılan fuara ilk gününden büyük ilgi gösterilmeye başlandı. Ardından açılış kurdelası kesildi ve katılımcılar fuardaki stantları tek tek gezerek bilgi aldı.

UYGUN: FUARDA 70 STANDIMIZ KURULDU

Fuarda ilk olarak konuşan İpekyolu Expo Fuar AŞ. Tarım Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun, fuarda farklı illerden gelen katılımcılarla toplam 70 standın bulunduğunu belirterek, “Fuarımız, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarlarından biri olarak, bölge çiftçisinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek makine ve ekipmanların sergilendiği önemli bir platform niteliği taşıyor. Fuarda, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan pek çok makine ve ekipman ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuarımıza il dışından katılım sağlayan ve destek veren, burada tek tek sayamayacağım tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda 70 standımız kurulmuş durumda ve 70 katılımcımız fuarda yer alıyor. Fuarımız 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.” diye konuştu.

ÖZGÖKÇE: TARIM; SAVUNMA, SAĞLIK, ENERJİ VE TEKNOLOJİ KADAR STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, fuarda yaptığı açıklamada, fuarda Van’ın tarımsal potansiyelinin sergilendiğini belirtti.

Özgökçe, “Bu fuar, çiftçilerimizin bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere ulaşmasını sağlayarak üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor. Günümüzde tarım; savunma, sağlık, enerji ve teknoloji kadar stratejik bir öneme sahiptir. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda, tarımı hiçbir zaman ikinci plana atmadıklarını açıkça görüyoruz. Üreticilerimiz iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve artan maliyetler gibi önemli zorluklarla karşı karşıya. Ancak bizler inanıyoruz ki doğru planlama, modern teknikler ve güçlü iş birlikleriyle bu zorlukların üstesinden gelebiliriz.” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ HER TÜRLÜ ZORLUĞA RAĞMEN ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR”

Tarım sektörünün, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal yapısının temel taşlarından biri olduğunu aktaran Özgökçe, “Çiftçilerimiz her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ederek hem soframızı hem de geleceğimizi güvence altına alıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir tarım politikası için çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmalı, tarımsal destekleri zamanında ve yeterli düzeyde sağlamalıyız. Bu fuar, üreticilerimizin modern ekipman ve üretim tekniklerini tanıması, sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunması açısından önemli bir fırsat. Aynı zamanda firmalar için de ürünlerini tanıtma ve yeni iş birlikleri kurma imkanı sunuyor.” şeklinde konuştu.

TUNÇTÜRK: YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİ KORUMA ALTINA ALDIK

Van’ın çayır mera bakımından Türkiye’nin en zengin illerinden biri olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, “İl müdürlüğümüzle birlikte her yıl yaklaşık bin civarında yerel meyve çeşidini çoğaltıyor, kampüsümüzdeki seralarda üretimini yaparak çiftçilerimize ve halkımıza dağıtıyoruz. Aynı şekilde, tarla bitkileri bölümündeki öğretim üyesi arkadaşlarımızla yürüttüğümüz projeler kapsamında Van Gölü Havzası’ndaki 7 ilde, yaklaşık 500 farklı lokasyonda çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu çalışmalar sonucunda çok kıymetli yerel buğday çeşitlerini koruma altına aldık ve üretime kazandırdık. Van Gölü Havzası gerçekten çok özel bir coğrafya. Yaklaşık 4 bine yakın endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra ilimiz, çayır ve mera varlığı açısından Türkiye’nin en zengin illerinden biri. Yaklaşık 1 milyon 300 bin hektarlık çayır-mera alanımız bulunuyor. Ayrıca 90 bin hektar kuru tarım, 50 bin hektar da sulu tarım alanına sahibiz. Belediyemizin öncülüğünde, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin katkılarıyla son yıllarda meyvecilikte önemli bir gelişim sağlandı. Her yıl 200-300 bin arasında meyve fidanını üreticilerimize ulaştırıyoruz.” dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Tunçtürk üniversite olarak hem eğitim hem de sahadaki çalışmalarla tarıma katkı sunduklarını ifade ederek, “Bizler fakülte olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Meyvecilikten sebzeciliğe, alternatif ürün yetiştiriciliğinden teknik sorunlara kadar her konuda destek vermeye hazırız. Çiftçilerimizin bizlere ulaşmaktan çekinmemelerini özellikle rica ediyorum. Kapımız da telefonumuz da her zaman açık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sahada olmaya, üreticilerimizle birebir temas kurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SÜER: DAHA ÇOK SAHADA OLMAMIZ GEREKİYOR

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, iklim, verim düşüklüğü ve pazarlama sorunlarına değinerek, bilinçli tarım, suyun verimli kullanımı ve üreticinin pazara erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Süer, “Toprak analizlerinin yeterince yapılmaması, aynı gübrenin sürekli kullanılması, aynı tarlaya aynı tohumun ekilmesi ve üretimin planlı bir şekilde yapılmaması verimi ciddi şekilde düşürüyor.

Bu noktada hem İl Tarım Müdürlüğümüzün hem üniversitemizin hem de diğer kurumlarımızın önemli çalışmaları ve eğitimleri var, ancak bunlar ilimiz için hala yeterli değil. Çiftçilerimize daha fazla ulaşmamız, daha çok sahada olmamız gerekiyor. Aynı zamanda çiftçilerimizin de kurumlarımıza güvenmesi ve bu desteklerden faydalanması büyük önem taşıyor. Bugün tarımda ve hayvancılıkta bir ilerleme varsa, bu ancak bilimle ve doğru yöntemlerle mümkün olmuştur. Bu nedenle çiftçilerimizin mutlaka kurumlarımızla iletişim kurmasını, kapılarını çalmasını ve verilen desteklerden yararlanmasını istiyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ŞİŞMAN: NEYİNİZ OLDUĞUNU BİLMEZSENİZ, ONU YÖNETEMEZSİNİZ

16’ncısı düzenlenen Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, “Eskiden 5 kişi 80 koyuna bakamazken, bugün bir kişi 1.000 koyuna bakabiliyor. İşte bu tür fuarlar ve gelişen teknolojiler sayesinde bu noktaya gelinmiştir. Ancak şunu unutmamamız gerekir: Neyiniz olduğunu bilmezseniz, onu yönetemezsiniz. Önce sahip olduğumuz değerleri doğru bilmemiz gerekiyor. Van’ımızın 3 bin 715 kilometrekarelik bir gölü var. Bu gölde yıllık yaklaşık 8–10 bin ton inci kefali avlanıyor. Ayrıca 40’a yakın su ürünleri tesisimiz bulunuyor ve yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığımızla önemli bir potansiyele sahibiz.” diye konuştu.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA DA ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİBİZ”

Şişman, konuşmasında, Van’ın iç su balıkçılığı ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir konumda olduğunu, yonca, korunga ve ceviz üretiminde de üst sıralarda yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Yine iç su balıkçılığında ve küçükbaş hayvancılıkta da ülke genelinde önemli bir yere sahibiz. Yonca ve korunga üretiminde üst sıralardayız, ceviz üretiminde ise Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 1’ini karşılıyoruz. Bu potansiyeli daha da geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Büyükbaş hayvancılık merkezimizde 2 bin 200 hayvanın gebelik süreci tamamlandı ve kırsalda destek projeleri kapsamında üreticilerimize teslim edilmek üzere hazır hale getirildi. Yakın zamanda teslimatlar başlayacak.

Gürpınar ilçemizde kurulacak BESİ OSB projesiyle 55 bin baş kapasiteli bir besi organize sanayi bölgesi hayata geçirilecek. Bahçesaray’da ise Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir alabalık yumurta üretim tesisi kurulacaktır. Ayrıca 58 adet sera kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 650 bin fidanı üreticilerimize ulaştırdık ve toplamda 4,5 milyon fidanı Van topraklarıyla buluşturmuş olduk. Elma üretiminde ise hedefimiz mevcut 16 bin ton seviyesini 40 bin tona çıkarmaktır.”

Fuar, 16-19 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.