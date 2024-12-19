Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, hafta sonu oynayacağı Karaman FK maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Ligde inişli – çıkışlı bir grafik sergileyen Artı Değer Van Spor FK, ilk devrenin son maçında deplasmanda karşılaşacağı Karaman FK maçından galibiyetle ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Kırmızı- Siyahlı ekip geçtiğimiz hafta sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş’yi konuk etmiş ve 5-1’lik farklı skorla sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırmıştı. 2 günlük aranın ardından Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor AŞ ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında karşılaşan temsilcimiz kupaya veda etmişti.

4 MAÇ’TA 3 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

Ligdeki son 4 karşılaşmanın 3’ünden galibiyetle ayrılmayı başaran Artı Değer Van Spor FK, ilk devrenin son maçından da sahadan 3 puanla ayrılmayı arzuluyor.

13. hafta maçında Bucaspor 1928’i deplasmanda yenen, 14. hafta maçında kendi sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.’den 3 puan kapan Kırmızı-Siyahlı ekip 15. hafta maçında ise Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. 16. hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş’yi farklı skorla yenerek 4 haftada 3 galibiyet ile 9 puan toplayan temsilcimiz, ligin 17. hafta karşılaşmasında ise galibiyet alarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 17. Hafta maçları 22 Aralık Pazar günü oynanacak ve müsabakalar saat 14.00’de başlayacak.

Karaman FK – Artı Değer Van Spor FK maçı Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak.

Artı Değer Van Spor FK ligin 16 haftalık bölümünde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 27 puan topladı. Temsilcimiz 6. sırada yer alırken, ev sahibi takım Karaman FK ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 23 puanla 9. Sırada bulunuyor.