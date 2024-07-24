Van Spor FK, teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Kendi tesislerinde toplanan Van Spor FK, ilk idmanına da çıktı.

Teknik sorumlu Tahsin Tam nezaretinde hazırlıkların startını veren Van Spor FK, fizik kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Futbolcularla tek tek ilgilenen teknik ekip, yeni sezon öncesi güçlü ve hazır bir takım oluşturmak istiyor.

Kendi tesislerinde idmanlara başlayan Van Spor FK, sezon öncesi Bolu’da kampa girecek. Burada da sıkı bir hazırlık dönemi geçirecek olan Van Spor FK, lige iddialı bir giriş yapmayı arzuluyor.

Bu arada Van Spor FK’de transfer görüşmeleri de sürüyor. Takımda eksik mevkilere göre transfer arayışlarını sürdüren Van Spor FK’nin, teknik sorumlu Tahsin Tam’ın isteği doğrultusunda yeni isimlerle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.