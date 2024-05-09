TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligi 2. sırada tamamlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin son maçında karşılaştığı Bursaspor maçından çekildiği için PFDK’ya sevk edilmişti.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Serik Belediyespor’un lider Erokspor karşısına U 19 takımı ile çıkmasını protesto eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçına çıkmış ancak 21. dakikada sahayı terk etmişti.

Bu hareketinden dolayı PFDK’ya sevk edilen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye 3 puan cezası verilirken, söz konusu Bursaspor maçında da hükmen 3 – 0 yenik sayıldı.

PFDK'ya sevk edilen Acnturk Sigorta Van Spor FK teknik sorumlusu Ümit Bozkurt’a da 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında şöyle denildi; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan Bursaspor AcnTurk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AcnTurk Sigorta Van Spor FK teknik sorumlusu Ümit Bozkurt’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.