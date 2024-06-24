Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir kongreye ev dahipliği yapmıştı. Kongre öncesi adaylıklarını açıklayan eski yöneticilerin üyeliklerini silen Van Spor FK mevcut yönetimi, karşı aday çıkmasını engellemişti.

BAŞKAN ADAYININ ÜYELİĞİNİ SİLMİŞLER

Van Spor FK başkanlığına adaylığını günler öncesinden açıklayan eski Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu ve listesindeki kişilerin üyelikleri silen Feyat Kıyak yönetimi, Hanoğlu'nun kongrede aday olmasının önüne geçmiş ve tartışmaların fitilini ateşlemişti. Kongrede söz almak isteyen Hanoğlu için divan başkanı mevcut kulüp başkanından herkesin gözü önünde izin istemiş ve izin çıkmamasından dolayı Hanoğlu'na konuşma hakkı da verilmemişti. Hanoğlu ve ekibi durumu protesto ederek kongre salonundan ayrılmış ve akabinde zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.

NEVZAT ASLAN VE EKİBİ SALONU TERKETMİŞTİ

Kongrede mevcut başkanın taraftarlara teşekkür etmemesine sinirlenen Gölkentliler tribün lideri Nevzat Aslan, "Biz seni başkan olarak görmek istemiyoruz, Feyat istifa" diyerek kongre salonunu terk etmiş, kongrenin şaibeli olduğunu belirtmişti.

BİR İSTİFA DA KARAKOBRALAR'DAN!

Mevcut başkan Feyat Kıyak'a yakınlığı ile bilinen ve kongrede Kıyak'ı destekleyen Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı Mürsel Demir, bugün yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yıllardır emek verdiğim mücadele ettiğim Vanspor ve Karakobralar tribünlerinden kendi rızam ve isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Beraber yol yürüdüğüm kardeşlerime teşekkür eder yeni sezonda Vanspor’umuza ve Karakobralar’a hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni sezonda Karakobraların içende bir abi olarak olacağım" ifadelerine yer verdi.