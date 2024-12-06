Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden siyah – kırmızılı temsilcimiz, ligin 14. hafta maçında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçı sonrası “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Artı Değer Van Spor FK’ye toplamda 102 bin TL para cezası verdi.

Artı Değer Van Spor FK hakkında alınan kararda şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 30.11.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Karacabey Belediye Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”