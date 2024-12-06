Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları düştü.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışları ise bazı olumsuzluklara sahne oldu.

Kar yağışına teslim olan Bitlis'te kent merkezi beyaza bürünürken, 77 köy yolunu da ulaşıma kapattı.

77 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini, dün etkili olan kar yağışının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştığını bildirdi.

KARLAR ARASINDA OKUL YOLCULUĞU

Kar yağışı sonrası araçlar ve ağaçlar beyaza büründü. Vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarını temizlerken, öğrenciler de karlar arasında okula gitmek zorunda kaldı.

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde karayolları ekipleri çalışma başlatırken mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise il özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.