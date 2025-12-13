Kentte günlerdir etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

Yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken besicilerin de zorlu kış mesaisi başladı.

Susuz'a bağlı yaklaşık 2 bin rakımdaki Gölbaşı köyünde etkili olan kar sonrasında 1 haftadır besiciler hayvanlarını dışarıda yemliyor.

Koyunların kalabalık olması nedeniyle ahırda yemleyemeyen besiciler çareyi kar üzerinde yemlemekte buluyor.

Besicilerden Gülabi Karslı, AA muhabirine, kışın hayvanlara bakmanın zorlu bir iş olduğunu söyledi.

Yaşadıkları zorluklara rağmen işlerini severek yaptıklarını belirten Karslı, şunları kaydetti:

"Bu sene yaklaşık 1 haftadır kar yağıyor koyunlarımızı ahırlara aldık ve dışarıda yemliyoruz. Şimdi ot veriyoruz doğumlar başladıktan sonra arpa ve saman vermeye başlıyoruz. Ot ve suyunu kışın dışarıda veriyoruz. 100 koyunum var küçükbaş hayvanlara bakmak zevkli bir iş, nisan ayına kadar böyle bakıyoruz."