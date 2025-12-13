İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir kadın kuaföründe ilginç anlar kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre bir kadın bayan kuaförüne gelerek saçına işlem yaptırdı.

'KARTIMI UNUTTUM' DEDİ

Yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın daha sonra ödeme için kasaya gittiği esnada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı.

ÖDEME YAPMADAN ÇIKTI

Bir süre dışarda dolaşan ve etrafı gözetleyen kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden oradan ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.