Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ümit Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürüyor.

1. Lig ve 2. Lig'e hakim hocalarla bire bir görüşme yapan Van Spor FK, ince eleyip sık dokuyor.

Gökhan Ünal, Yılmaz Vural, Ahmet Yıldırım, Hakan Hayati Karaca, Çağdaş Çavuş başta olmak üzere bir çok isim üzerinden değerlendirmelerde bulunan Van Spor FK, hafta içi yeni teknik adamını belirleyecek.

Yeni hocanın belli olmasıyla birlikte devre arası transferlere yönelecek olan Van Spor FK, 4 veya 5 yeni oyuncuyu renklerine bağlayacak.

Birçok medya kuruluşunda "Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı" yönündeki haberleri yalanlayan Van Spor FK, hoca konusunda arayışların devam ettiğini açıkladı.

İşte Van Spor FK tarafından yapılan o açıklama:

Bugün bazı basın organlarında kulübümüzün yeni teknik direktör ile anlaşma sağladığına dair yer alan haberler hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüz, teknik direktör arayışını sürdürmekte olup, birkaç farklı adayla görüşmeler devam etmektedir.

Şu an itibariyle, teknik direktörlük görevi için resmi bir anlaşma sağlanmamıştır.

Bu süreç, kulübümüzün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda titizlikle ilerlemektedir ve en uygun kararı alabilmek adına dikkatli bir şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yarın oynanacak Karaman maçında, takımımızın başında mevcut teknik direktörümüz Murat Yıldırım yer alacaktır.

Murat hocamız, bu maça hazırlıklarını tamamlamış ve takımımızla birlikte galibiyet için sahaya çıkmaya hazır durumdadır.

Kendisine olan güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Teknik direktörlük göreviyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadan önce, kamuoyunun gelişmeleri yalnızca kulübümüzün resmi açıklamaları ile takip etmelerini önemle rica ederiz.

Gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı ve kulübümüzle ilgili tüm bilgilerin resmi kanallarımızdan duyurulacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla.